Gubernur Jabar Kembali Beraktivitas di Bandung, Berikut Kegiatannya Hari Ini Juga Wakilnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dijadwalkan memberikan keynote speech pada 8th International Conference on Sustainable Collaboration in Business, Technology, Information and Innovation (SCBTII), Kamis (20/7/2017).

SCBTII kedelapan akan diadakan di Hotel Grand Preanger, Kota Bandung.

Acara ini dimulai pukul 08.00 WIB.

Sementara wakilnya, Deddy Mizwar akan melakukan Halal Bihalal dengan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Jabar.

Halal Bihalal akan dilakukan di Aula Gd.Korpri Jabar Jalan Turangga, Kota Bandung.

Acara tersebut diadakan pukul 09.00 WIB

Setelah itu ia dijadwalkan melakukan silaturahmi dan Rakor Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Jabar.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di Bandung Convention Centre Jalan Soekarno Hatta Bandung pada pukul 10.30 WIB.

Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, ia dijadwalkan menerima tamu di rumah dinas.

Kemudian, di sore hari, Deddy Mizwar akan berangkat ke Bogor untuk melakukan halal bihalal.

Demikian agenda Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat untuk hari ini. (*)