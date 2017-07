Ahmad Heryawan: Kemajuan Teknologi Tidak Boleh Merugikan Masyarakat yang Gaptek

Laporan wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG – Menyikapi kemajuan teknologi yang pesat, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan hal tersebut tidak boleh merugikan masyarakat awam terhadap teknologi.

“Jangan teknologi berubah ke arah lebih baik menjadi merugikan teman-teman lain yang belum melek teknologi,” ujar pria yang akrab disapa Aher usai menjadi keynote speaker pada acara 8th International Conference on Sustainable Collaboration in Business, Technology, Information, and Inovation (SCBTII) di Hotel Grand Preanger Bandung, Kamis (20/7/2017).

Ahmad Heryawan mengatakan, ia tidak menolak terhadap kemajuan teknologi, karena dapat membantu dalam efisiensi kerja.

Ia juga mengatakan, dalam posisinya sebagai Gubernur Jawa Barat, ia harus memikirkan kondisi masyarakat saat ini.

Ahmad Heryawan tidak menginginkan efisiensi tersebut berujung pada PHK massal yang dilakukan perusahaan.

“Jadi gini kalau pemerintah mikirnya, tidak semata-mata oke (terhadap kemajuan teknologi), tapi dampaknya seperti apa, kalau berdampak buruk, efisiensi itu berdampak pengurangan tenaga kerja harus dipikirkan juga oleh kita,” kata Ahmad Heryawan.

Ia juga mengatakan, dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, pola pendidikan tenaga kerja juga harus diubah untuk menghasilkan tenaga kerja yang cocok dengan kemajuan teknologi.

Terlebih lagi Ahmad Heryawan mengatakan kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan hajat hidup orang banyak.

“Efisiensi bisnis di saat yang sama sustainability harus berlanjut dengan baik. Tidak merugikan banyak pihak,” kata Ahmad Heryawan.