Tolak Chelsea, Aubameyang Pilih Bertahan di Dortmund

TRIBUNJABAR.CO.ID, DORTMUND - Chelsea saat ini sedang mencari penyerang untuk memperkuat skuadnya sekaligus menggantikan Diego Costa.

Klub asal London ini kabarnya mengincar penyerang Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang.

Akan tetapi Aubameyang kabarnya telah membuat Chelsea kecewa karena memutuskan untuk bertahan di Dortmund.

Padahal sebelumnya Aubameyang mengatakan ingin hengkang agar kariernya berpindah ke level selanjutnya.

Hal ini diungkapkan oleh media massa yang ada di Jerman seperti Kicker dan Sky Sport.

BREAKING: @Aubameyang7 to stay at @BVB this summer - Sky in Germany. #SSN pic.twitter.com/ZRyyt2Y045