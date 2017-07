Tak Kuat Lihat Prosesi Pemakaman, Awkarin Akhirnya Berikan Ini di Pusara Oka Mahendra Putra

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Futhuriyyah Mahendra

TRIBUNJABAR.CO.ID - Selebgram Karin Novilda atau lebih dikenal sebagai Awkarin sedang berduka karena kehilangan mantan kekasihnya.

Oka Mahendra Putra, mantan kekasih Awkarin sekaligus CEO Takis Entertainment diduga bunuh diri pada Selasa (18/7/2017).

Harganya Bikin Melongo! Begini Fasilitas di Tempat Pemakaman Oka Mahendra Mantan Awkarin https://t.co/bKq9vo9q8g via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) July 19, 2017

Belum diketahui secara pasti penyebab mengapa Oka Mahendra Putra nekat bunuh diri.

Namun menurut kabar yang beredar, Oka Mahendra Putra dikabarkan mengalami stres karena terlilit utang dan berakhir meminum sianida.

Meski telah putus, ternyata Awkarin masih menunjukkan kepeduliannya melalui sebuah unggahan di akun Instagramnya.

Pada foto tersebut terlihat Awkarin dan Oka Mahendra Putra tengah memegang seekor anjing kecil berwarna cokelat.

"you promised to hug me and quavo every single night, and put us to sleep.

you promised.