Road to TP Jazz Bandung Festival Akan Hadirkan Eva Celia dan Duo GIGI

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Bagi para generasi milenial yang menyukai musik jazz, jangan lewatkan penampilan Eva Celia di Road to TP Jazz Bandung Festival 2017 di Suagi Ballroom The Papandayan Hotel Jalan Gatot Subroto No 83 Bandung, Jumat (21/7/2017).

Selain Eva Celia, ada juga duo GIGI, Dewa Budjana dan Baron serta musisi Blues, Ginda Bestari.

Eva Celia baru saja memiliki album berjudul And So It Begins yang didukung oleh ayahnya yaitu Indra Lesmana.

Tyagita Hermawan Marketing Communication The Papandayan Hotel Bandung mengatakan jika di Eva Celia menjadi pasar milenial yang menggiurkan di acara pemanasan TP Jazz Bandung Festival 2017.

"Konsep acara memang menganut jazz tapi kami juga merangkul semua kalangan dan usia," ujar Tyagita saat press conference di The Stage Papandayan Hotel pada Selasa (18/7/2017).

Eva Celia lahir di keluarga musisi jazz mengaku sudah menjadikan aliran music sebagai sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dari kehidupannya.

Bahkan Putri dari Indra Lesmana ini aktif mengkampanyekan generasi muda untuk mencintai musik jazz.(*)