Nonton Drama Korea Non-Stop 18 Episode, Nasib Wanita Ini Hampir Buta!

TRIBUNJABAR.CO.ID - Dalam beberapa tahun banyak remaja di dunia termasuk Indonesia yang kecanduan terhadap serial drama Korea.

Tidak heran, mereka mulai sering menonton drama Korea melalui televisi, laptop, atau smartphone.

Seperti yang dilakukan seorang wanita berusia 20 tahun asal China ini.

Dilansir dari nextshark.com, wanita ini menghabiskan waktunya dengan menonton 16 episode serial drama Korea “Cheese in the Trap” dan 2 episode “Descendants of the Sun” menggunakan tabletnya.

Setelah itu, ia merasa penglihatannya kabur, matanya merah, dan kepalanya sakit.

Walau ia sudah makan dan tidur, ia merasa sakitnya bertambah parah.

Ia pun pergi ke salah satu rumah sakit di kota Nanjing, China.

Menurut dokter, ia terkena glaukoma akut.

Glaukoma akut adalah kondisi di mana terjadi aposisi iris dengan jalinan trabekular pada sudut bilik mata.