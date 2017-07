Inilah Metode Dirut PD Kebersihan Kota Bandung Sehingga Berhasil Menjadi CEO BUMD Terbaik Nasional

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Deni Nurdyana Hadimin adalah Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung yang menjabat sejak tahun 2015.

Di bawah komandonya, PD Kebersihan Kota Bandung berhasil menyabet penghargaan The Best Operasional Excellence in BUMD Industry pada ajang Award Strategy Into Performance Execution Excellence (SPEx2) yang diselenggarakan Majalah Tempo bekerja sama dengan GML Consulting.

Selain itu, Deni Nurdyana Hadimin pun meraih penghargaab The Best Chief Strategy Execution Officer in BUMD Industry (CEO BUMD Terbaik Nasional) pada ajang tersebut.

Kepada Tribun Jabar, belum lama ini, di Kantor PD Kebersihan, Jalan Surapati nomor 126, Cihaur Geulis, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Deni Nurdyana Hadimin membagikan metode khusus yang dipakainya untuk menjalankan perusahan daerah yang dipimpinnya.

"Kuncinya adalah mengubah sistem dan budaya kerja," katanya secara tegas.

Deni Nurdyana Hadimin mengaku saat pertama kali masuk dan menjabat Dirut PD Kebersihan Kota Bandung sempat mengalami tekanan dan stres.

Alasannya, karena latar belakangnya merupakan orang kampus, atau lebih tepatnya seorang dekan yang terbiasa melakukan pengamatan dan kritik berdasarkan teori.

Di PD Kebersihan, ia harus terjun langsung dan mempraktikan berbagai macam teori yang sudah dipahami.