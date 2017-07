Ayah Oka Mahendra Bicara Soal Penyebab Meninggalnya Anak: Dia Collapse by Design

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurul Hanna

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam wawancara singkat, ayah dari almarhum CEO Takis Entertaiment, Oka Mahendra Putra mengklarifikasi kabar putranya meninggal lantaran bunuh diri.

Ia juga mengungkap bahwa selama dua bulan terakhir, Oka lebih sering merenung dan enggan menyantap apapun.

"Oh, no no no! (tidak bunuh diri)," kata ayah Oka ditemui usai pemakaman sang putra di komplek pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, Rabu (19/7/2017).

Pria yang saat pemakaman mengenakan baju putih dan memakai kaca mata bening itu, hanya mengisyaratkan Oka seakan terbebani akan sesuatu.

"Dia collapse by design, karena teman-temannya," lanjut dia.

Selama dua bulan terakhir, kata sang ayah, Oka memang murung. Pria 22 tahun itu enggan menyantap apapun.

"Ya sakit, dua bulan nggak mau makan. Makannya sedikit sekali. Itu saja," lanjutnya.

Mata ayah Oka terlihat sembab, namun tetap terlihat mimik wajah ramah saat berbicara.