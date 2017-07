Perlu Kamu Tahu, Inilah Daftar Harga Motor Sport 150 cc Terbaru Juli 2017

TRIBUNJABAR.CO.ID - Model sepeda motor sport dengan mesin 150 cc bulan ini mendapatkan penambahan beberapa model baru. Pertama adalah kehadiran penyegaran pada dua model motor sport Yamaha yakni Vixion dan R15.

Keduanya mendapatkan penampilan khusus seperti tim balap Yamaha Movistar di ajang MotoGP. V-Ixion dibanderol Rp 26,7 juta dan R15 dibanderol Rp 35,1 juta.

Suzuki juga memperkenalkan varian baru dari GSX-S 150 dengan penambahan aksesori touring. Varian yang diberi nama Touring Edition ini memasangkan tiga aksesori seperti windshield, side bagdan hand guard. Motor ini dibanderol Rp 25 juta.

Berdasarkan laporan Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI), angka jualan motor sport 150 sejak awal tahun hingga Juni 2017 terus meningkat. Model terlaris dari masing-masing merek antara lain Yamaha All New Vixion yang mencatat 31.960 unit, Honda CB150R dengan catatan 52.670 unit serta Suzuki GSX-R 150 sebanyak 16.943 unit.

Berikut daftar harga motor sport hingga 150 cc Juli 2017

Honda

Mega Pro FI

Rp.21.775.000

New CBR 150R Slick Black White

Rp. 32.975.000

New CBR 150R Victory Black Red

Rp. 32.975.000

New CBR 150R Racing Red

Rp. 33.675.000

New CBR 150R Repsol Edition

Rp. 33.875.000

Verza 150 Spoke MMC

Rp. 18.825.000

Verza 150 CW MMC

Rp. 19.675.000

New Honda CB150R Streetfire SE

Rp. 27.075.000

New Honda CB150R Streetfire

Rp. 25.975.000



Suzuki

GSX-R 150

Rp. 27.900.000

GSX-S 150 Touring Edition

Rp 25.000.000

GSX-S 150

Rp. 23.900.000