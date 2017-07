Bos ANTV Kirim Bunga untuk Orangtua Ayu Ting Ting? Netter: Gimmick-nya Kurang Profesional

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Indan Kurnia Efendi

TRIBUNJABAR.CO.ID - Perbincangan seputar Ayu Ting Ting dan Managing Director ANTV Otis Hahijary masih terus berlanjut.

kehebohan dua pihak tersebut bermula saat Otis Hahijary mengunggah sebuah foto dengan caption yang 'makjleb' di Instagram.

Dalam posting-annya itu, Otis menulis bagi siapa saja yang telat datang Pesbukers akan dikeluarkan.

"Pesbukers Live will start at 16.30, be punctual! Come as you're requested! If you're late, you are out!" tulis Otis Hahijary.

Banyak orang yang berspekulasi bahwa tulisan bos ANTV itu menyindir pedangdut Ayu Ting Ting.

Seperti diketahui, kini Ayu Ting Ting sudah tidak mengisi acara Pesbukers.

Pihak ANTV pun kemudian angkat bicara soal dugaan tersebut.

"Posting-an Instagram Pak Otis sebenarnya normatif, ya, untuk mengingatkan. Mengingatkannya juga nggak untuk satu orang aja. Tapi, lebih ke banyak, ke artis-artis, tim ANTV, dan krunya. Messages itu normatif karena kami sering juga mendapat hal seperti itu," ujar Nugroho Agung Prasetyo selaku Corporate Communications Manager ANTV ketika dihubungi, Jumat (14/7/2017), dikutip dari Tribunnews.com.