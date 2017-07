Asyik Nih, Eva Celia, Budjana, Hingga Aria Baron Bakal Hadir di Road to TP Jazz Bandung Festival

Press conference TP Jazz Bandung Festival 2017 di Jalan Gatot Subroto No 83 Bandung, Selasa (18/7/2017).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita Nilawati

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Road to TP Jazz Bandung Festival akan digelar di The Papandayan Hotel, Bandung, pada 21 Juli 2017. Even ini bakal menghadirkan sejumlah musisi jazz tanah air yaitu Dewa Budjana Zentuary, Eva Celia dan Trio Guitar ( Ginda Bestari, Aria Baron, Dan Robert MR).

Selain menjadi murid legenda jazz Jack Lesmana, Budjana juga memiliki kiprah yang panjang di dunia musik jazz.

Budjana baru saja merilis album Zentuary pada Oktober 2016, sedangkan Eva Celia baru saja membuat album berjudul And So It Begins yang memiliki unsur jazz dalam musiknya.

Trio gitar yang terdiri dari Aria Baron, Ginda Bestari dan Robert MR juga akan memeriahkan even road to TPJBF 2017 ini.

Selain bermain sendiri, ketiga trio gitar akan berkolaborasi sehingga bakal memberikan warna baru dalam penampilannya yang memiliki gaya berbeda.

Acara ini akan berlangsung mulai pukul 19.30 WIB hingga selesai di Suagi Ballroom The Papandayan Hotel Jalan Gatot Subroto No 83, Kota Bandung.

Untuk menikmati acara ini Anda cukup membeli snack seharga Rp 150.000 dan Rp 350.000 untuk dinner.

Berminat untuk menonton acara ini? Langsung saja cek di twitter dan Instagram @tpjazz dan telepon di 022-7310799.