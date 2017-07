Aher Tandatangani MoU CoE Akuntabilitas Sektor Publik dengan BPKP RI

ISTIMEWA

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Ardan Adiperdana menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pengembangan Center of Excellence (CoE) di Auditorium Gandhi Gedung BPKP, Jl. Pramuka No. 33, Jakarta Timur, Selasa (18/7/17).