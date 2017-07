Nike Ardilla Hidup Lagi dalam Bentuk Komik, Penasaran? Tunggu Desember 2017

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Untuk memperingati hari lahir Nike Ardilla yang jatuh pada Desember 2017 nanti, akan di rilis sebuah komik tentang Nike Ardilla.

Komik tersebut berjudul "The Return Of The Star OF LiFe Nike Ardilla".

Secara garis besar komik ini menceritakan tentang kembalinya Nike Ardilla dari 1994 ke masa sekarang.

Nike Ardilla datang ke tahun 2017 melalui percobaan teknologi yang dilakukan oleh para ilmuwan melalui mesin waktu.

Tiba-tiba Nike muncul begitu saja di hadapan keluarga dan fans di Rumah Kenangan Nike Ardilla.

Sontak mereka merasa tidak percaya dengan kemunculan Nike yang mendadak.

Penasaran dengan cerita selanjutnya? Tunggu saja penerbitannya di Bulan Desember tahun ini.