Inilah 50 Daftar Startup atau Pengusaha Baru Bidang Kuliner di Acara Demoday FSI Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Demoday Food Startup Indonesia (FSI) yang digelar di Bandung, menutup penyelenggaraan acara program dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) tahun ini.

Dalam acara ini, Bekraf berupaya mempertemukan 50 startup (Pengusaha Baru) bidang kuliner pilihan demoday yang terdapat di Bandung.

50 startup kuliner yang terpilih akan bergabung pada demoday di Mercure Hotel Bandung, di Jalan Setiabudhi No 267, Bandung.

Dipaksa Mengakui Hal ini, Putra Jeremy Thomas Disekap dan Dikeroyok, Pelaku Diduga Oknum Polisi https://t.co/Ku9ammXHoe via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) July 17, 2017

Berikut daftar startup kuliner Demoday FSI Bandung :

1. Abon Jamur Ailani (Ailani Food)

2. Abon Sapi Cap Koki (UKM Cap Koki Purbalingga)

3. Acine

4. Ananta

5. Arum Manis Rambut Nenek

6. Batu Bule (Dhilanmesindo)

7. Banto Steak.co

8. Beras Serre Baheula

9. Bintang 5

10. Bonyoqu (CV. HMZ Group)

11. Bronchips

12. Chirashi Zushi

13. Culut Stic Kriting (Lamadre Homade Food)

14. Dapoer Kuno

15. Dapoer Roti Bakar

16. Dendeng Giling Pegasus

17. Finger and Chicks

18. Gandhos Gimbal

19. Gepra Syrup

20. Giajeng Green Smoothies

21. Gorengan Girang

22. Hello Sunshine

23. IMyCo Indonesia Mushroom (CV. Agatha Pratama)

24. Ina Pie Susu

25. Jamoru

26. Jolley

27. Kelapa Indung

28. Kobi (Komorebi)

29. Kopi Klopo

30. Krings Sambal

31. Latuna Food

32. Le' Crispy

33. Mama Bento

34. Mancik

35. Mayai Fish Snack

36. Menir Bubuhan

37. Nyonya Winda

38. Rahsa Nusantara

39. Ripta Food (Comed, Sanlife Group)

40. Sendok Kayu

41. Sirtanio Organik

42. Snap's ( Cake Studio Indonesia)

43. Swivel Coffe

44. Teko Health Tea

45. The One Gourmet Spekkoek

46. Tumpeng Mini

47. Ubikazu

48. Zamura Pudding

49. Roti Mbah Lomo Bakery

50. Seblak Frozen

⁠⁠⁠⁠⁠

Dari Kacang Berlumut Hingga Buah Centil, Inilah Teka-teki Barang Bawaan MOS yang Bikin Pusing https://t.co/YmOi9tsW6B via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) July 17, 2017

Kedepannya, Bekraf akan memfasilitasi 50 startup kuliner pada demoday FSI Bandung untuk mengembangkan produk dan meningkatkan kualitas produk.

Deputi Akses Permodalan Bekraf Fadjar Hutomo, menuturkan, fasilitas tersebut melalui mentoring dan pitching program, serta bertemu langsung dengan investor sebagai pemilik modal non perbankan.