Tolong Mobil Mogok, Pengemudi Truk Ditabrak Bus Budiman Terlempar ke Jalur Sebelah

Laporan wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.CO.ID, PURWAKARTA - Dua orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Tol Purbaleunyi KM 91+200 A, Minggu (16/7) dini hari.

Dua orang tewas bernama Christina Hatemesen (65) asal Sorong Timur, Papua Barat penumpang mini bus (avanza) dengan nomor polisi B 1823 SRS dan Alit Sopian (40) warga Kabupaten Garut, sopir truk nomor polisi Z 9754 DB.

"Kecelakaan melibatkan dua kendaraan dengan bus Budiman dengan nomor polisi Z 7549 HD. Dua orang meninggal di lokasi kejadian," ujar Kasatlantas Polres Purwakarta, AKP Arman Sahti di Purwakarta, beberapa saat lalu. Korban sempat dibawa ke RS MH Thamrin, Purwakarta.

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan sementara, kendaraan mini bus datang dari Jakarta dan sempat berhenti di lajur kanan karena mengalami kerusakan.

