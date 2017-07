Gagal Dapatkan Penyerang, Alasan Djadjang Nurdjaman Mundur untuk Kedua Kali dari Persib Bandung

TRIBUNJABAR.CO.ID, TENGGARONG - Pelatih Persib Bandung, Djadjang Nurdjaman untuk kedua kalinya memutuskan mundur setelah kalah 2-1 dari Mitra Kukar di pekan 15 Liga 1, Sabtu (15/7/2017).

Djanur mengakui kesalahan utamanya musim ini yaitu tak bisa mendatangkan striker yang dibutuhkan Persib.

Sergio Van Dijk harus banyak melewatkan laga akibat cedera sementara Carlton Cole penampilannya jauh dari harapan.

"Pelatih, manusia biasa ada up and down. Kesalahan terbesar saya adalah tidak bisa menghadirkan sosok striker yang dibutuhkan tim," ungkapnya.

"Dua-duanya ada tapi tidak bisa dimainkan. Yang satu cedera, yang satu di luar ekspektasi. Itu adalah tanggungjawab saya."

Kekalahan ini membuat Persib terjerumus ke peringkat 12 dengan koleksi 20 poin.

Sebelumnya, usai kalah 2-1 dari Mitra Kukar, Djadjang kembali menyatakan mundur sebagai pelatih Persib Bandung.

Di laga semalam, Persib seharusnya tak kalah jika saja penalti Raphael Maitimo di menit terakhir bisa masuk.

Tendangan penalti Maitimo setelah Shohei Matsunaga dijatuhkan di dalam kotak penalti bisa ditepis kiper Mitra, Joko Ribowo.

"Dengan kekalahan hari ini, untuk sementara saya ingin istirahat ini. Artinya saya resign, mundur dari pelatih Persib. Itu keputusan bulat, saya sudah bicarakan dengan manager tadi. Tapi dengan managemen lain belum, insya Allah mereka akan mengizinkan saya untuk kali ini karena saya tidak bisa mengangkat performa tim yang terus-terusan seperti ini," kata Djanur

Djanur berterima kasih kepada manajemen Persib dan Bobotoh yang sudah berjuang berasama selama kurang lebih 5 tahun dan mempersembahkan berbagai trofi.(Cornel Dimas Satrio Kusbiananto/Tribun Kaltim)