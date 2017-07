Anak Kesayangannya Dipecat Pesbukers, Ayah Ojak: Emang Anak Ayah Kambing Digituin?

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Rasa kecewa dirasakan Abdul Rozak tatkala putrinya, pedangdut Ayu Ting Ting, tak lagi menjadi pengisi acara Pesbukers.

"Kalau Ayah, sih, ya, pasti selaku orangtua kecewa, ya, dengan jalan seperti itu. Tapi, kalau menurut Ayah, rezeki, kan, nggak ke mana. Biarin aja. Mungkin ini sudah jalannya begini. Ya, kita harus ikuti apa yang sudah diatur. Kalau menurut Ayah, sih, nggak sebenarnya seperti itu, sih, harusnya, mah. Karena dirutnya aja yang nggak punya... haha Gimana, ya..." tutur Abdul Rozak ketika dihubungi, Jumat (14/7/2017).

Meski kecewa, Rozak memandang langkah hengkang dari acara yang membesarkan Ayu Ting Ting ini repat.

Banyak hikmah yang didapatkan anaknya setelah peristiwa ini.

"Biarin aja, deh, yang penting, Ayu sehat, rezekinya makin berlimpah dan bertambah, daripada banyak yang zalimi juga di sana, ngapain? Tapi, Ayu, mah, biasa aja, dibawa santai. Dia, mah, nggak ambisius," lanjutnya kemudian.

Sementara itu, terjawab sudah bahwa hengkangnya Ayu Ting Ting dari Pesbukers memang berkaitan dengan sindiran Otis Hahijary selaku Managing Director ANTV melalui sejumlah unggahan di Instagramnya.

Dikisahkan Abdul Rozak, ketika itu, Ayu Ting Ting yang tengah berada di Solo, Jawa Tengah, dalam rangka tampil pada sebuah acara off air memang berpotensi terlambat datang ke acara Pesbukers.

Pada saat yang sama, Otis Hahijary mengunggah foto yang memuat tulisan, "To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect ANTV and me! Or else...!"

Dari unggahan tersebut, Otis Hahijary seakan menyindir seseorang atau lebih untuk menghargai dirinya dan ANTV jika seseorang atau lebih tersebut juga ingin dihargai.