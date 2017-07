Instasunda dari Tagar Hingga Gelar Pameran Foto

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferry Fadhlurrahman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Pernah melihat atau men-follow akun @instasunda di Instagram? Bagi Instagramers atau fotograper pasti tahu akun yang sering menposting foto-foto bagus dari para pengguna tanda pagar (Tagar) #instasunda.

Ternyata akun ini memiliki riwayat panjang, dimulai dari tagar yang dipakai secara iseng sampai akhirnya dapat menggelar pameran foto.

"Awalnya emang kita cuma temenan lewat Instagram doang, terus ada yang nyeletuk ngomong pake Bahasa Sunda, akhirnya lahirlah Instasunda," kata Uyul, admin Instasunda kepada Tribun Jabar di Warung Kopi Imah Babaturan, Bandung, Jumat (14/7/2017).

Uyul mengaku tidak tahu siapa yang mengawali pemakaian tagar #Instasunda. Namun saat itu ia dna rekan-rekannya memutuskan untuk bertemu dan membuat akun Instasunda.

"Awalnya kami bahkan enggak tahu ini akun sama foto mau jadi apa, cuma kita akhirnya ya udah jalanin aja dulu" ujar Uyul.

Hingga akhirnya muncullah photo of the day, photo of the week, dan photo of the year.

Beranggotakan 10 orang, Uyul dan rekan-rekannya akhirnya mempunyai gagasan memamerkan foto-foto yang diposting ulang oleh mereka di Instagram.