Dea Ananda Posting Foto saat Berenang, Netizen: Nyengir Aja Geulis Pisan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fauzie Pradita Abbas

TRIBUNJABAR.CO.ID - Dea Ananda merupakan mantan penyanyi cilik yang terkenal pada tahun 90-an.

Anak-anak kelahiran tahun 90-an pastinya tidak asing dengan lagu-lagu Dhea.

Saat menjadi penyanyi cilik, Dhea Ananda tergabung dalam Trio Kwek Kwek.

Kini tentunya ia sudah tidak lagi tergabung dalam grup tersebut, pasalnya kini Dea Ananda telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik dan anggun.

Terbukti dengan respon para netizen saat Dea memposting fotonya usai berenang.

"Nyengir aja dulu... , YOU WILL BE ALRIGHT," tulis Dea Ananda dalam caption foto yang dipostingnya di akun instagram miliknya @dea_ananda.

Netizen menyebut senyum Dea pada foto itu sangat menawan.