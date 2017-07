Bikin Penasaran, Tulisan Kalimat Romantis Maia Estianty Ini untuk Siapa?

TRIBUNJABAR.CO.ID - Kabar mengenai pernikahan yang akan digelar oleh Maia Estianty memang cukup santer dibicarakan.

Tak sedikit yang beranggapan kalau Maia akan segera menikah dengan pria yang selama ini digosipkan dekat dengannya yakni Irwan Mussry.

Maia Estianty

Bahkan menurut kabar dan bukti yang beredar, Maia sempat beberapa kali berlibur dengan pria tersebut.

Kendati demikian, ibu 3 anak ini belum juga memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar.

Kali ini Maia kembali membuat netizen penasaran.

Dilansir Tribunstyle.com dari akun Instagram @maiaestiantyreal menuliskan caption romantis dalam postingannya tersebut.

Tampak sebuah gambar jalan kosong tanpa ada yang melaluinya.

Maia pun seolah mengisyaratkan kalau jalan kosong tersebut mencerminkan perjalanan hidupnya tanpa 'seseorang' disampingnya.

"It is gonna be an empty road without you beside me, Photo taken by : ME #diarymaia #europe #dijon," Tulis Maia.