Bangga! Lagi-lagi Penyanyi Pria Ini Bikin Harum Nama Indonesia di Ajang Musik Internasional

TRIBUNJABAR.CO.ID - Nama Indonesia kembali dibuat harum oleh musisi bersuara khas ini di kancah internasional.

Adalah Shandy Sondoro, penyanyi berusia 43 tahun yang baru menjadi Grand Prix Winner International Music Festival "White Nights of St. Petersburg" 2017 di Rusia.

White Nights pertama kali diadakan tahun 1992 dan kini menjadi festival pop terbesar di Rusia dan juga di seluruh Eropa Timur.

Sejak awal dikenal masyarakat Indonesia, Shandy Sondoro sudah membuat Indonesia bangga saat dirinya tinggal di Jerman.

Suami Nenek Rohaya Punya Pesan Bijak Buat Para Jomblo, Simak Baik-baik! https://t.co/R9CoETh5HY via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) July 14, 2017

Pria berdarah Jawa, Makassar, Minang, dan Palembang ini mulanya menjadi musisi jalanan di Berlin, Jerman, dan juga mengamen.

Lambat laun dirinya lalu mengeluarkan album berjudul Why Don't We pada 2008 dan akhirnya mendapat perhatian di dunia musik Jerman dan juga negara Eropa lainnya.

Shandy Sondoro mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya memegang penghargaan yang baru diraihnya.

Shandy Sondoro berhasil menjadi juara pertama setelah mengalahkan Israel, Thailand, Yunani, dan Rusia.

"The Grand Prix Winner of #Thewhitenights of #stpetersburg #InternationalSingerFestival #berliner #indonesianartist @Regrann from @bestbeat_music - SS NEWS UPDATE

.

"White Nights of St. Petersbursg the Winners are

.

1. Indonesia

2. Israel

3. Thailand

4. Yunani

5. Rusia

.

Once again,

congrats @sandhysondoro_official !"