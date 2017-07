Mike Lewis Bicara Soal Kedekatannya dengan Pevita Pearce

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Mike Lewis belakangan diketahui kerap menghabiskan waktu bersama aktris cantik, Pevita Pearce.

Mantan suami Tamara Bleszynski itu pun mengakui memang memiliki hubungan dekat dengan Pevita Pearce.

Hal tersebut diungkapkan Mike Lewis saat ditemui di acara peluncuran Feel The Miracle Care Campaign di XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2017).

"Aku memang bisa dibilang dekat juga dengan Pevita, ya dia memang dia banyak ngasih nasihat tentang beauty product, karier, film, akting, bisnis dan we talk about a lot of things," kata Mike Lewis.

Menurut Mike, dirinya dan Pevita sudah saling dekat sejak 10 tahun belakangan.

"Aku sama dia kenal sejak 10 tahun lebih," ujarnya.

Namun saat ditanya lebih lanjut tentang kedekatannya dengan pemain 5 CM itu, Mike enggan berbicara lebih jauh.

"Oh i don't know ha-ha-ha, belum boleh bahas itu," ucap Mike.

Sebelumnya foto Mike dan Pevita tengah berlibur bersama putra Mike, Kenzo beredar di internet. Sejak saat itu keduanya dikabarkan dekat.

Dian Reinis Kumampung/Kompas.com