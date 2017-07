Inilah Tarif Jasa Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah 24 Jam dari PD Kebersihan Kota Bandung

Laporan wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Bidang Pelayanan Khusus dari PD Kebersihan Kota Bandung yang beralamat di Jalan Babakan Sari no 64 Kota Bandung melayani jasa pengangkutan dan pengelolaan sampah dari masyarakat sekitar Kota Bandung.

Euis Julaeha, Kepala Bidang Pelayanan Khusus PD Kebersihan Kota Bandung, kepada Tribun Jabar, Kamis (13/7/2017), di kantornya, mengatakan jika tarif pengangkutan dan pengelolaan sampah ini dihitung per meter kubik.

"Untuk komersial, tarifnya 60 ribu per meter kubik, sementara non komersial tarifnya 50 ribu per meter kubik," katanya.

Lalu, jasa pengelolaan sampah PD Kebersihan Kota Bandung kepada konsumen terbagi atas empat alternatif, yaitu standar service, self service, layanan angkut residu, dan full service + cleaning service - cashback sampah anorganik.

Layanan unggulan dari PD Kebersihan adalah full service + cleaning service - cashback sampah anorganik.

Euis Julaeha mengatakan jika layanan tersebut tidak hanya melayani jasa angkut ke TPA Sarimukti, tapi PD Kebersihan akan membersihkan tempat penampungan sampah konsumennya dan membayar sampah anorganik yang dimiliki konsumen.

Pembersihan tempat penampungan sampah konsumen akan dilakukan melalui cara disapu, dipel, dan semprot minyak sereh agar tidak bau.

Euis Julaeha menambahkan jika layanan tersebut telah direspon baik oleh konsumen komersial karena PD Kebersihan siaga selama 24 jam untuk melayani konsumen.

Untuk hotel di Bandung, kebanyakan minta diangkut dan dibersihkan sampahnya pada malam hari, sementara rumah sakit biasanya subuh.

Jika Anda membutuhkan jasa angkut dan pengelolaan sampah dari PD Kebersihan Kota Bandung bisa menghubungi layanan teleponnya di (022) 7207889 atau (022) 87772114.