527 Pria dan 547 Wanita Ikuti Seleksi Calon Siswa Bintara TNI AU di Lanud Husein Sastranegara

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Sedikitnya 1.074 orang, terdiri dari 527 pria dan 547 wanita mengikuti tes calon siswa (Casis) Bintara TNI Angkatan Udara (AU) di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung, Kamis (13/7/2017).

Tes calon bintara ini dipimpin langsung Kasibinjas Lanud Husein Sastranegara, Mayor Kes Dedy Darmawan.

Tes diawali pemeriksaan tensi darah, untuk mengetahui kondisi peserta seleksi. Kemudian, dilanjut tretching atau peregangan oleh seksi binjaskemil.

Baca: Mengenal Gedung Indonesia Menggugat, Tempat Sukarno Diadili dan Ditahan

"Seleksi kami mulai dengan kesamaptaan A, yakni berlari selama 12 menit atau minimal lari sejauh 2.400 meter. Lalu, semapta B seperti push up, sit up, pull up, shuttle run, dan tes postur, hingga tes kemampuan renang," ujar Mayor Dedy.

Pelaksanaan seleksi casis bintara di Panitia Daerah (Panda) Lanud Husein Sastranegara ini, rencananya dilakukan selama satu bulan.

Jadwal Persib Bandung Dinilai Terlalu Padat, Umuh Muchtar: Ini Permainan Gila, Kasihan Pemain https://t.co/XPG6GBNuE3 via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) July 13, 2017

Para casis ini nantinya akan menjalani serangkaian materi tes lain, seperti tes Screening POM, Penelitian Personel (Litpers) dan Sidang Penentu Akhir Daerah (Pantukhirda).

"Yang lulus tes akan kami kirim ke Lanud Adi Soemarmo untuk ikuti seleksi tingkat pusat," kata Myor Dedy.

⁠⁠⁠⁠⁠

Kemesraan Pengantin Baru, Nenek Rohaya Mengelus Tangan Suami 'Brondong' yang Kedinginan https://t.co/RRKM0L8rKQ via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) July 13, 2017

Kadispers Lanud Husein Sastranegara, Letkol Adm Janadi, mengatakanm minat generasi muda untuk masuk TNI AU khususnya bintara tahun ini cukup besar.