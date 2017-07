Warren Buffett Donasikan 3,17 Miliar Dolar Hartanya

TRIBUNJABAR.CO.ID, NEW YORK - Miliarder Warren Buffett kembali menunjukkan sikap murah hati. Kali ini, Buffett mendonasikan saham miliknya di perusahaan investasi Berkshire Hathaway Inc senilai US$ 3,17 miliar.

Mengutip Reuters, donasi itu diberikan kepada yayasan Bill & Melinda Gates Foundation dan empat yayasan amal milik keluarga. Ini merupakan sumbangan amal dengan nilai terbesar dalam tempo lebih dari satu dekade terakhir.

Rinciannnya, Buffett mendonasikan saham Berkshire seri "B" sebanyak 18,63 juta lembar. Harga saham perusahaan investasi itu sebesar US$ 170,25 pada penutupan perdagangan Senin (10/7/2017).

Buffett bilang, Berskhire telah mendonasikan sebesar US$ 27,54 miliar sejak 2006 kepada lima yayasan amal. Sebagian besar donasi itu atau setara US$ 21,9 miliar mengalir ke Gates Foundation.

Saat ini, Buffett masih mengempit 17% saham Berkshire. Investor kawakan ini telah menyumbang lebih dari 40% saham Berkshire. Bill Gates merupakan teman dekat Buffett.

Biasanya, Buffett mengurangi sekitar 5% saham yang ia donasikan dari jumlah yang diberikan di tahun sebelumnya.

Sumber: Reuters