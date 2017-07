Mawar Putih Dipersiapkan Lunasee untuk Luna Maya

Laporan wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Sudah menjadi rutinitas membawa bunga, fans Luna Maya hadir di Meet and Greet with Chicco Jerikho dan Rio Dewanto di The Parlor Jalan Ranca Kendal Luhur No 9 Bandung.

Vita (21) dan Diah (19) adalah Lunasee yang merupakan sebutan fans dari Luna Maya.

Diah membawa buket bunga mawar berwarna putih tampak cantik dengan hiasan dan tertulis "To Tara", nama Luna di film Filosofi Kopi 2.

"Ini ritual sih setiap ketemu Luna pasti bawa bunga putih," ujar Diah saat ditemui di The Parlor pada Rabu (12/7/2017).

Diah mengatakan jika Luna sebenarnya menyukai bunga lili, tapi karena tidak sempat dirinya membawa bunga mawar.

"Luna kebetulan suka warna putih jadi saya bawain bunga mawar putih," ujarnya.

Vita yang merupakan Lunasee juga menyukai sosok Luna karena pribadinya yang humble, baik dan cantik.

Munculnya Luna Maya sebagai Tara di film Filosofi Kopi 2 membuat kedua wanita ini excited karena sudah lama Luna tidak bermain film lagi.