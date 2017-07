Ingat Kisah Lama? Chicco Jerikho dan Luna Maya Sebut Bandung Terindah

Rio Dewanto, Chicco Jerikho, dan Luna Maya di meet and greet Pemain Filosofi Kopi 2 di The Parlor, Bandung, Rabu (12/7/2017).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Ada yang menarik ketika acara meet and greet bersama pemain film Filosofi Kopi 2 di The Parlor, Jalan Ranca Kendal Luhur No 9, Rabu (11/7/2017).

Luna Maya dan Chicco Jericho kompak menyebut Bandung sebagai tempat mereka memiliki kenangan terindah.

Hal itu sebagai jawaban atas pertanyaan fans yang datang ke acara meet and greet soal kota apa yang paling menarik dan memiliki kenangan terindah bagi pemain Filosofi Kopi 2 itu.

"Kenangan terindah? Di sini (di Bandung), Luna juga sama di sini," kata Chicco Jericho yang langsung mengundang tawa peserta meet and greet.

Chicco Jerikho pernah memiliki hubungan asmara dengan Laudya Cynthia Bella, artis cantik asal Bandung.

Hubungan asrama keduanya berlangsung selama lima tahun.

Luna Maya pun serupa.

Ia pernah memiliki hubungan asmara dengan Ariel Noah (saat grup musik mereka masih bernama Peterpan) penyanyi asal Bandung Antapani.

Kini, Luna Maya dan Chicco Jerikho sudah memiliki pasangan masing-masing. (*)