Hasil Penelitian: Orang Indonesia Paling Malas Jalan Kaki

TRIBUNJABAR.CO.ID, AS - Orang Indonesia paling malas berjalan kaki, jumlah langkah per hari tak sampai separuh dari jumlah langkah per hari penduduk Hong Kong.

Itulah temuan sejumlah ilmuwan Amerika Serikat yang mengkaji data ponsel dari ratusan ribu orang di seluruh dunia.

Para peneliti di Universitas Stanford menggunakan data menit per menit dari 700.000 orang yang menggunakan Argus--aplikasi pemantau aktivitas-- pada telepon seluler mereka.

Hasilnya, orang-orang di Hong Kong menempati urutan teratas dalam daftar penduduk paling rajin berjalan kaki.

Rata-rata publik Hong Kong berjalan kaki sebanyak 6.880 langkah setiap hari.

Jumlah rata-rata langkah penduduk tiap negara dan daerah. Biru mengindikasikan penduduk yang sering melangkah sedangkan merah menandakan penduduk yang jarang melangkah. (Tim Althoff)

Adapun penduduk paling malas sedunia adalah orang Indonesia yang berada pada posisi terbuncit dengan mencatat 3.513 langkah per hari.

"Kajian kami menyediakan data dari lebih banyak negara, lebih banyak subyek, dan memantau aktivitas orang setiap hari. Hal ini membuka pintu dalam melakoni sains dengan cara baru dan dalam skala yang lebih besar dari sebelumnya," kata Scott Dep, salah satu peneliti yang merupakan profesor di bidang bioteknik.

Salah satu subyek dalam kajian yang dipublikasikan jurnal Nature itu adalah taraf obesitas.

Kesenjangan aktivitas

Para peneliti menemukan adanya kesenjangan di setiap negara antara penduduk yang paling rajin beraktivitas dan paling malas bergerak.