Digugat Cerai, Kado Ulang Tahun Pahit David NOAH

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurul Hanna

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Selasa, 4 Juli 2017 lalu, artis peran sekaligus presenter Gracia Indri menggugat cerai sang suami, David 'NOAH'.

Gugatan tersebut terhitung hanya sekira seminggu dari ulang tahun David, yang jatuh pada hari ini, Rabu (16/7/2017).

"Iya benar, (tergugat cerai) atas nama David Kurnia Albert Dorfel Diterma PN tanggal 4 juli 2017. (Alasannya) cekcok lah pasal 19, huruf F PP 1975," kata Wasdi Permana SH, Humas Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, dihubungi Rabu (12/7/2017).

Meski kini David mungkin tak menerima ucapan istimewa dari sang istri, nyatanya ucapan ulang tahun tetap diucapkan oleh penggemar setia.

Doa dan harapan dituliskan para penggemar melalui kolom komentar, di akun Instagram resmi NOAH yakni @noah_site. Akun tersebut mengunggah pose David yang tengah bermain keyboard, dan mengucapkan selamat dan doa di hari ulang tahun David.

"Selamat ulang tahun, @dorfel_dave Semoga bahagia & sehat selalu (11 Juli)..Photo by: @hafizhweda.#noah #noahband #sahabatnoah#musicastudios #Indonesia

Para penggemar pun turut mengucapkan selamat untuk pria berusia 36 tahun itu.

