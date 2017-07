Begini Gaya Kasual Luna Maya Ketika Meet and Greet Filosofi Kopi 2 di Bandung

Luna Maya bergaya kasual saat meet and greet Filosofi Kopi 2 di The Parlor, Bandung, Rabu (12/7/2017).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Luna Maya berpenampilan kasual dan tampak santai saat meet and greet Filosofi Kopi 2 di The Parlor, Jalan Ranca Kendal Luhur No 9, Kota Bandung, Rabu (12/7/2017).

Luna menggunakan kaos panjang warna hijau pudar bermotif hati dan macan.

Kaos dipadukan celana hitam dan flat shoes hitam dengan motif bunga membuat penampilan Luna Maya begitu santai.

Rambut Luna Maya dikuncir ala poni cepol terlihat asal dan tidak rapi tapi wanita asal Bali ini tetap cantik.

Luna Maya juga tampak berdandan natural tanpa make up tebal.

Tambahan kacamata hitam membuat penampilan tampak stylish.

Pada premier Filosofi Kopi 2 pada Kamis lalu, Luna tampak lebih cantik dan elegan dengan gaun duyungnya.

"Kemarin premier jadi dandannya total, udah lama enggak red carpet premier sendiri," ujar Luna Maya sambil tertawa di ruangan The Stage.(*)