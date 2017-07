Keluhkan Tiket Mahal Tangkubanparahu, Pengunjung: Padahal Fasilitasnya Biasa Saja

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.CO.ID, LEMBANG - Mahalnya karcis masuk taman wisata alam (TWA) Gunung Tangkubanparahu Lembang Kabupaten Bandung Barat dikeluhkan sejumlah wisatawan baik lokal maupun wisatawan asing.

Selain harga karcis yang mahal, para wisatawan juga dibebani sejumlah bayaran lain seperti uang masuk kendaraan ke objek wisata dan parkir kendaraan yang berbeda.

Seperti diketahui harga karcis TWA Tangkuban Parahu untuk tarif hari kerja (weekday) bagi pengunjung domestik Rp 20.000 per orang, sementara untuk wisatawan mancanegara (wisman) ditarik karcis Rp 200.000 per orang.

Selain itu untuk kendaraan roda dua ditarik uang masuk Rp 12.000 per motor, roda empat Rp 25.000 per mobil, kendaraan roda enam Rp 110.000 per bus dan sepeda Rp 7.000 belum termasuk uang parkir.

Sementara untuk hari libur atau weekend wisatawan domestik ditarik karcis Rp 30.000 per orang, dan wisatawan mancanegara mencapai Rp 300.000 per orang, roda dua Rp 17.000 per motor, roda empat Rp 35.000 per mobil, untuk bus ditarik Rp 150 ribu per bus dan sepeda ditarik Rp 10.000 untuk weekend dan hari libur (tanggal merah).

Juga belum termasuk uang parkir.

Arif Pratama Putra (20) wistawan asal Batuasin Palembang yang tengah liburan di beberapa objek wisata di Pulau Jawa, seperti Yogyakarta dan Bandung ini mengaku bingung dengan sistem tiketing di Tangkubanparahu.