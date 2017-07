Equity Life Indonesia Serahkan Klaim Asuransi Rp 2,2 Miliar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Equity Life Indonesia menyerahkan pembayaran klaim asuransi kepada pemengang polis atas nama Eddy Tanuwidjaja sebesar Rp 2.251.311.688.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Agency Director Equity Life Bandung, Erna Pudjawati di Graha Equity Life Jalan Ir H Juanda (Dago) No 130 C Bandung, Selasa (11/7).

Erna mengatakan, penyerahan klaim kepada pemegang polis atau tertanggung kali ini adalah bagi nasabah yang terdiagnosa penyakit kritis. Tertanggung mendapatkan salah satu manfaat yakni Waiver Critical Illness yakni rider dengan manfaat pembebasan premi apabila Tertanggung terdiagnosa penyakit kritis.

Jumlah klaim yang dibayarkan sebesar Rp 2.251.311.688 untuk pembayaran Pro Whole Life Investa Plus (Waiver Critical Illness), Flexi Safe (Rider Flexi Medical Care), Flexi Safe (Rider Flexi Health Care), dan Pro Whole Life Investa Plus.

"Pembayaran klaim sesuai dengan pembayaran dari asuransi yang diikuti oleh Tertanggung," katanya.

Berdiri sejak tahun 1987, Equity Life Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri asuransi jiwa individu dan kumpulan yang menyediakan solusi total dalam perlindungan jiwa melalui berbagai jalur distribusi.

Menurutnya, dengan kerja keras dan profesionalisme yang tinggi, Equity Life Indonesia menjadi semakin kokoh dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin agresif, terbukti dengan diraihnya berbagai penghargaan selama 2015- 2016 lalu, di antaranya adalah Best Life Insurance dengan ekuitas Rp 200- Rp 500 Miliar pada Insurance Award 2015 yang diselenggarakan oleh Media Asuransi , Juara 1 kategori Pelaku Jasa Keuangan (PUJK) pada Kompetisi InkIusi Keuangan yang diselenggarakan oleh OJK tahun 2015.

Penghargaan lainnya yakni Predikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2015 pada Infobank Insurance Award 2016 dan Meraih 7 penghargaan pada 29th Top Agent Awards Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Dengan makin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ikut asuransi, diharapkan keberadaan Equity Life Indonesia bisa semakin memberikan manfaat akan asuransi bagi masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, saat ini innidengan adanya 22 cabang yang tersebar di Indonesia, Equity Life lndonesia siap menjangkau lebih banyak masyarakat lndonesia dari seluruh lapisan ekonomi dan sosial agar dapat memiliki

perlindungan jiwa dengan mudah.

Di lokasi yang sama, penerima klaim Eddy Tanuwidjaja mengatakan, pihaknya sangat bersyukur di saat genting harus menjalani operasi bypass jantung, ia bisa lebih tenang karena tidak memikirkan biaya operasi. Sebelumnya ia juga mendapatkan manfaat dari keikutsertaannya sebagai nasabah Equity Life Indonesia.

"Dari klaim yang saya terima , semua lancar dan dibayarkan sesuai keikutsertaan nasabah, pembayaran dimudahkan," katanya.

Menurutnya, keikutsertaan asuransi itu penting terutama asuransi kesehatan karena penyakit tidak pernah tahu akan menimpa seseorang atau tidak. "Adanya perlindungan asuransi memberikan banyak manfaat, kita tidak kuatir kalau tiba-tiba sakit dan butuh biaya, karena sudah dicover. Saya merasakan sekali manfaat dari asuransi ini," katanya. (adv/tif)