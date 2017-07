Dikabarkan Putus, Ariel Tatum Justru Berduaan dengan Aktor Ganteng Ini. Netizen Malah Salah Fokus!

TRIBUNJABAR.CO.ID - Beberapa waktu lalu beredar kabar tak sedap dari pasangan Ariel Tatum dan Ryuji Utomo.

Kabarnya, hubungan antara artis cantik dan pemain sepak bola ini kandas di tengah jalan.

Hubungan yang masih seumur jagu itu diisukan putus lantaran Ryuji menghapus foto kebersamaannya dengan Ariel di akun instagram.

Berbeda dengan Ryuji, Ariel masih menyimpan foto kebersamaan dengan sang kekasih di akun instagram miliknya.

Alih-alih meghapus fotonya dengan sang kekasih, Ariel justru mengaku tengah vakum dari media sosial dan televisi.

Ungkapan tersebut ia tunjukkan dalam unggahan sebuah foto.

"After a long consideration, I have decided to go on a break from both the television and any form of social medias. So see you when I see you!" tulis Ariel dalam foto tersebut.

Kabar keretakkan hubungan Ariel dan Ryuji belum dikonfirmasi secara resmi.

Belum ada keterangan yang dikeluarkan oleh keduanya.