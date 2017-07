Aurel Hermansyah Ulang Tahun, Krisdayanti Unggah Foto yang Dapat Banyak Kritik Netter

TRIBUNJABAR.CO.ID - Anak pertama dari Anang Hermansyah dan Krisdayanti, Aurel Hermansyah, tengah berulang tahun pada Senin (10/7/2017).

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini Aurel Hermansyah diberi kejutan ulang tahun saat sedang berlibut di Melbourne, Australia.

Pada hari bahagia Aurel Hermansyah, keluarganya rela menunggu hingga tengah malam untuk memberi kejutan.

Akun Instagram @lambe_lamis mengunggah saat-saat kejutan tersebut dari kumpulan instastory Ashanty.

Kejutan ulang tahun Aurel (instagram)

Kejutan ulang tahun Aurel (instagram)

Ashanty menunggu tengah malam bersama Anang Hermansyah dan berlanjut memberi kejutan ulang tahun untuk Aurel Hermansyah.

Setelah menyanyikan lagu Happy Birthday bersama, Aurel Hermansyah pun meniup lilin dan memberi suapan kue pertama pada Ashanty, Anang Hermansyah, dan pada adiknya, Azriel.

Gadis yang akrab disapa Loly itu juga mendapat ucapan selamat ualng tahun beserta doa dari Ashanty yang mengunggah sebuah foto di akun Instagram miliknya.

"happy bday my love lolyta

doa2 terbaik yg bisa bunda kasih, semoga kaka jadi anak yg solehah, slalu dlm lindungan Allah swt, selamat dunia akhirat, sehat, panjang umur, menjadi anak yg hebat, baik hati, anak manis yg dr beberapa tahun bunda kenal sampai sekarang..

i love u so much my baby love