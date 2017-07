Tak Hanya Dianggap Plagiat, Video Permintaan Maaf Afi Nihaya Mengandung Kata Terkotor Sedunia

TRIBUNJABAR.CO.ID - Beberapa waktu lalu nama Afi Nihaya Faradisa menjadi perbincangan publik lantaran aksi plagiarisme yang ia lakukan.

Bahkan, tuduhan plagiarisme yang ditujukkan publik kepadanya membuat Afi depresi hingga ingin bunuh diri.

Setelah kabar plagiarisme itu, remaja berusia 19 tahun ini akhirnya menyampaikan permintaan maaf melalui unggahan foto bertuliskan "This is My Apology" pada Juni 2017 silam.

Tak berhenti sampai di situ, Afi kembali mengunggah video permintaan maafnya.

Pria Ini Rekam Video Toilet Pesawat, Saat Pintu Terbuka, Ternyata ada Pasangan di Dalamnya https://t.co/2h1R4lbEx6 via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) July 9, 2017

Video permintaan Afi Nihaya tersebut diunggah oleh channel YouTube Sabila Mayangsari, Kamis (6/7/2017).

Menurut keterangan video, Afi melakukan permintaan maaf lewat live facebook.

Dalam video yang berdurasi 4.51 menit itu, Afi mengucapkan beberapa kali kata-kata kasar dalam pernyataannya.

Meski terdengar biasa, siapa sangka kata-kata kasar berbahasa inggris tersebut merupakan kata terkotor sedunia.

Hal tersebut dibenarkan oleh Reza Indragiri Ameriel, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).