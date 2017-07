Sempat Diremehkan Mulan Jameela, Alumnus Unpad Ini Buktikan Dirinya Genius dalam Bermusik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Futhuriyyah Mahendra

TRIBUNJABAR.CO.ID - Jangan remehkan seseorang dari penampilannya.

Ungkapan tersebut sepertinya harus diterapkan oleh Mulan Jameela saat melihat pria ini.

Adalah Ridwan (22), seorang pria asal Bandung yang tampil di acara I Can See Your Voice.

Mulan Jameela diketahui telah mengeliminasi Ridwan sebelum mengetahui kemampuan Ridwan yang sebenarnya.

Selain itu, para artis dan juga penonton di acara tersebut awalnya menertawakan Ridwan karena cara bicaranya.

Ridwan lalu membuktikan kepiawaiannya bermain piano dan membawakan Fantasie Impromptu karya Chopin.

Saat Ridwan menghentikan permainan pianonya, Mulan Jameela mulai menanyakan kapan Ridwan akan mulai bernyanyi.

Beberapa saat kemudian akhirnya Ridwan mulai bernyanyi dan membawakan Love of My Life milik band legendaris Queen.