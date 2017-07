Gara-gara Jokowi, Donald Trump Disebut Ndeso oleh Netizen

TRIBUNJABAR.CO.ID - Kesalahan bisa terjadi pada siapa saja, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Trump, melalui akun Instagramnya @realdonaldtrump, mengunggah foto bersama Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.

Namun, Trump justru menuliskan caption kalau dia sedang bersama Presiden Indonesia Joko Widodo.

Donald trump

@martinjhonsonn: "Indonesian president..?? Are you kidding Trump."

@aryoariotedjo: "So he is not the President of Indonesia?"

@faridafyudin: "Luolang salah ngasik kepsyen. BHAY!"

@is_na: "Iku dudu pak jokowi...pak donald kok salah posting..kurang minum acua...ya."

Menyadari kesalahannya, caption di postingan tersebut diganti. Tentu saja, lagi-lagi hal ini tak menghentikan netizen berkomentar nyinyir.

@hanzoo.shitmada: "WOW FINALLY YOU CHANGED THE CAPTION, IDI*T, HE IS PRIME MINISTER OF SG NOT PRESIDENT OF INDONESIA LMAO BODOH."

@ryedn: "Yaah udah di edit.. -_-"