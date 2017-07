Jelang Lawan Persib Bandung, Fabiano Beltrame: Hasil Akhir Nanti, yang Penting Usaha Dulu

TRIBUNJABAR.CO.ID, PAMEKASAN - Laga pekan ke-13 Liga 1, Minggu (9/7/2017) besok, akan menyuguhkan duel bergengsi dua klub besar Liga 1.

Madura United akan menjamu Persib Bandung, di Stadion Gelora Ratu Pamelingan Pamekasan.

Jalannya laga kemungkinan besar akan berjalan menarik, apalagi seperti diketahui, kedua tim sama-sama memiliki background tim berkelas dan memiliki permainan mendominasi ketika bermain.

Melihat catatan pertemuan kedua tim, keduanya tak ada yang mendominasi soal hasil pertandingan.

Dari lima pertemuan, Persib dan Madura United sama-sama mengoleksi dua kemenangan.

Kali ini, Persib Bandung akan diperkuat eks gelandang Chelsea, Michael Essien sehingga kapten Madura United, Fabiano Beltrame meminta rekan-rekannya untuk waspada.

"Saya rasa Persib tim yang sangat kuat dan bagus. Di sana banyak sekali pemain berpengalaman. Kami harus lakukan antisipasi lebih pada mereka. ," kata Fabiano Beltrame pada Surya.co.id, Sabtu (8/7/2017) pagi.

Untuk itu, skuadnya harus menyatukan misi meraih kemenangan di kandang.

"Selain itu kami akan berkerja keras untuk bisa memenangi pertandingan. Soal hasil akhir itu nanti dulu, yang terpenting kami berusaha," katanya.(Surya/ Dya Ayu)

Head to Head MU vs Persib Bandung:

-(6/10/2014) Persib Bandung Vs MU : 1-0

-(30/10/2014) MU Vs Persib Bandung : 2-1

-(7/4/2015) Persib Bandung Vs MU : 3-0

-(28/5/2016) Persib Bandung Vs MU : 0-0

-(8/10/2016) MU Vs Persib Bandung : 2-1