Nikmati Halal Bihalal dan Jakarta Fair di Holiday Inn Express Jakarta International Expo

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Perayaan hari jadi Ibu Kota dan momen kemeriahan Idulfitri 1438 H belum usai. Hal ini sangat terasa di kawasan Kemayoran yang ditandai dengan masih dilangsungkannya event terbesar tahunan kota Jakarta, Jakarta Fair 2017.

Tidak hanya karena menghidupkan kembali nuansa budaya Betawi, namun juga karena hadirnya acara terbesar se-Asia Tenggara yang selalu menarik untuk dikunjungi, Jakarta Fair 2017. Acara ini menjadi magnet bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya warga Jakarta, melainkan masyarakat Indonesia untuk hadir dan menikmati setiap keseruan yang ditawarkan oleh acara ini.

Tahun ini, acara Jakarta Fair kembali diadakan di Jakarta International Expo. Acara itu menyuguhkan berbagai macam hiburan serta berbagai macam pameran dari segala produk. Acara ini diselenggarakan mulai 8 Juni 2017 hingga 16 Juli 2017.

Holiday Inn Express Jakarta International Expo sebagai satu-satunya hotel yang berlokasi di dalam kawasan Jakarta Internasional Expo, menawarkan penawaran menarik bagi para tamu yang ingin juga menikmati kemeriahan acara ini, Holiday Inn Express Jakarta International Expo memberikan promo menarik sebesar IDR 600.000 net/malam/kamar, sudah termasuk dua tiket masuk Jakarta Fair 2017 serta sarapan pagi untuk dua orang.

Tidak hanya itu, untuk menyemarakan momen setelah Idulfitri, Halal Bi Halal menjadi momen yang sangat tepat untuk memperbaharui dan mempererat tali silahturahmi dan persaudaraanbersama orang-orang tercinta. Oleh karena itu Holiday Inn Express Jakarta International Expo juga menawarkan Halal Bi Halal Buffet yang dapat dinikmati bersama orang-orang tercinta, keluarga, kerabat, rekan kerja maupun teman-teman sekolah ataupun kuliah.

Para tamu dapat menikmati berbagai jenis makanan bertemakan Betawi yang disuguhkan secara buffet all you can eat.Para tamu dapat menikmati paket Halal Bi Halal dengan harga IDR 125,000 nett dan sudah termasuk appetizer, main dishes dan dessert spesial yang langsung direkomendasikan oleh Chef Holiday Inn Express Jakarta International Expo.

“Holiday Inn Express Jakarta International Expo belum selesai merayakan kemeriahan ulang tahun Jakarta dan momen sesudah Lebaran dengan menyediakan paket Halal Bi Halal yang juga dapat dinikmati selagi Jakarta Fair 2017 masih berlangsung. Buffet bertema Betawi ini kami hadirkan untuk menambah keceriaan moment silaturahmi bagi para tamu kami yang merayakannya. Momen ini sangat tepat mengingat masih adanya libur sekolah dan juga bertepatan dengan adanya event terbesar di Jakarta, Jakarta Fair 2017.” ujar Priskilla Wanda selaku Assistant Marcomm & Distribution Manager Holiday Inn Express Jakarta International Expo, dalam rilis yang diterima Tribun, Jumat (7/7).

Para tamu dapat menikmati fasilitas pendukung pada saat menginap di Holiday Inn Express Jakarta International Expo yang mencakup:

- Wi-Fi cepat dan gratis yang tersedia di seluruh penjuru hotel agar tamu tetap terkoneksi selama menginap.

- Gratis Express Start™ Breakfast atau Grab & Go untuk memulai hari dengan baik.

- Perlengkapan tidur yang nyaman dan berkualitas dengan dua pilihan bantal soft atau firm untuk membuat tamu beristirahat dengan nyaman pada malam hari.

- Power showers yang menyegarkan tubuh dengan 3 fungsi pijatan pada kepala dan handuk yang halus.

- Gym Center untuk menambah energi dan menjaga rutinitas kebugaran meskipun jauh dari rumah.

- Self-service pusat bisnis dan binatu. (*)