Yura Yunita: Bandung Kotanya Musik Indie

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Yura Yunita baru saja tampil pada acara halal bihalal Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Selasa (4/7/2017).

Penyanyi pelantun lagu berjudul "Berawal Dari Tatap" ini tampil mengenakan kaftan biru dan sempat mengajak Netty Heryawan dan Giselawati Mizwar bernyanyi bersamanya.

Setelah selesai tampil di Gedung Sate Bandung, Yura Yunita memberikan komentarnya terkait perkembangan musik independen atau indie di Kota Kembang.

"Bandung adalah salah satu kota dimana spirit utk bermusik besar. Banyak yang percaya diri masuk lewat jalur independen," ujar Yura Yunita kepada Tribun Jabar melalui pesan suara, Selasa (4/7/2017).

Ia berharap perkembangan musik indie di Kota Bandung dapat menjadi contoh bagi musisi lain di seluruh Indonesia.

"Musik indie di Kota Bandung itu tidak berdiri sendiri. Mereka selalu didukung komunitas," tambahnya.

Yura Yunita juga memuji perkembangan musik indie di Bandung yang dikatakannya semua karyanya selalu out of the box dan kreatif.

"Semua musisi di Bandung selalu berlomba mengeksplorasi diri. Hasilnya tidak mungkin tidak memuaskan. Selalu out of the box," katanya.

Terakhir, ia berharap semua musisi yang berkarir di jalur independen untuk selalu percaya diri.