Aplikasi MAGMA, Sekarang Masyarakat Bisa Ikut Memantau Kondisi Gunung Api

Laporan wartawan Tribun Jabar, Ferry Fadhlurrahman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Badan Geologi-ESDM telah mengembangkan aplikasi MAGMA Indonesia singkatan dari Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment in Indonesia.

Aplikasi ini membantu masyarakat ikut memantau kondisi gunung api yang berada di Indonesia.

"Ini data semua realtime 24 jam, jadi pengguna bisa mengakses keadaan gunung api itu seperti apa," ujar Dr Ir Devy Kamil Syahbana, Kepala Subbidang Mitigasi Gunung Api Wilayah Timur kepada TribunJabar.co.id di Kantor Badan Geologi pada Selasa (4/7/2017).

Informasi yang diberikan berupa kondisi gunung tersebut, entah itu sedang normal atau sedang dalam kondisi awas.

Devy menjelaskan dalam aplikasi ini setiap level digambarkan secara berbeda, jika ikon gunung berwarna hijau berarti masih normal, kuning berarti waspada, orange berarti siaga, dan merah berarti awas, sedangkan gunung yang sedang meletus akan berikon merah dengan gambar asap.

Aplikasi ini sudah dilaunching sejak 2016 lalu dan diharapkan dapat membantu masyarakat mengenai informasi kondisi gunung api secara realtime.

"Biasanya yang suka naik gunung kan butuh info soal gunung, dari aplikasi ini bisa dilihat seperti apa keadaan sama cuaca gunung jadi nantinya bisa bikin rencana yang lebih baik" ujar Devy yang juga pengembang aplikasi ini.

Selain informasi mengenai gunung api, banyak informasi lainnya seperti informasi gempa dan daerah lawan longsor.

Aplikasi sampai saat ini hanya bisa di download melalui playstore untuk android dan sedang dikembangkan untuk apple appstore.

Untuk informasi umum, data yang disediakan di MAGMA Indonesia bisa diakses melalui https://magma.vsi.esdm.go.id