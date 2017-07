Digosipkan Pacaran dengan Chelsea Islan, Bastian Steel: Cinta Enggak Mandang Umur, Gue Buktiin

TRIBUNJABAR.CO.ID - Bagi penyanyi Bastian Steel, tak ada yang perlu dipermasalahkan jika memang dirinya berpacaran dengan aktris Chelsea Islan.

Bagi Bastian, umur bahkan penghalang dalam hubungan asmara.

"Dan kalau toh, aku pacaran (sama Chelsea) kenapa memangnya? Kenapa harus seramai ini gitu, memangnya kalau Babas pacaran kenapa gitu? Problemnya apa, cuman Babas tegesin problemnya apa," kata Bastian ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017).

Jika banyak pihak yang mempertanyakan perbedaan usianya dengan Chelsea, Bastian justru menjawab mantap.

Ia optimistis bakal membuktikan bahwa usia bukan penghalang bagi sebuah hubungan.

"Dan buat masalah umur, cinta tuh nggak mandang umur lagi. Gue buktiin nanti. Gue buktiiin," katanya.

Isu adanya bubungan asmara Bastian dan Chelsea, merebak setelah keduanya kedapatan saling memberi komentar di akun Instagram masing-masing.

Bukan komentar biasa, namun emoji berbentuk hati warna hijau juga dituliskan. Bastian juga sempat mengunggah foto selfie-nya bersama Chelsea.

Rumor tersebut pun menimbulkan sejumlah reaksi dari warganet. Tak sedikit yang mem-bully mantan personel 'Coboy Junior' itu.

Menanggapi komentar negatif yang memenuhi kolom komentar akun Instagramnya, Bastian mengaku santai.

Ia, nyatanya tak ambil pusing, lantaran baginya media sosial memberikan kesempatan untuk siapapun yang ingin berpendapat.

"Kalau untuk yang dibully, Babas beneran deh orangnya santai banget. Lu mau bully Babas kayak gimana juga Babas orangnya santai banget. Karena media sosial itu orang bebas berpendapat, lu mau berpendapat jelek, ya udah kita ga usah baca," kata Bastian.

"Jadi tapi kalau berpendapat, terus kasih saran yang positif ya kita sebagai publik figur ya kita ambil. Cuman kalau ngomongnya yang bully-bully in, jelekin, kasar-in, it up you Guys," tutup dia.