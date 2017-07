Besok, Pengemudi Go-Jek Mogok sampai Jumat

Laporan wartawan WARTAKOTALIVE.COM, LILIS SETYANINGSIH

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengemudi Go-Jek rencanya akan melakukan aksi mogok selama 3 hari mulai besok Rabu (5/7/2017) hingga Jumat (7/7/2017) dan juga demo di depan kantor Go-Jek besok.

Aksi ini dilatarbelakangi kebijakan manajemen Go-Jek yang dianggap merugikan para sopir Gojek.

Sulistyo (bukan nama sebenarnya dan ingin namanya disamarkan) mengaku kebijakan yang dianggap merugikan itu mulai kemarin, Senin (3/7).

Ada pengurangan poin yang berdampak bonus atau uang yang biasa dibawa pulang.

Menurutnya, sebelum kebijakan itu berlaku, point diberlakukan sesuai jarak dan frekuensi dari mengantar baik barang (Go Send), mengantar makanan (Go Food), atau orang (Go Ride atau Go Car).

Satu kali antar bisa didapat antara 2-3 point.

Bila point itu mencapai 20 point sudah bisa didapat bonus Rp 100.000.

Saat ini point itu berlaku flat sekali antar 1 point kecuali Go Food yang masih 2 point.

Jika dirata-rata baru 20 kali mengantarlah didapat bonus Rp 100.000 (20 point).