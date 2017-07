Mikha Tambayong Nostalgia Bareng Chicco Jerikho, Netter : Sudah Resmi Nih?

Laporan Tribun Jabar, Amalia Qisthyana

TRIBUNJABAR.CO.ID - Isu Mikha Tambayong dan Chicco Jerikho menjalin hubungan cinta sudah banyak beredar di media sosial.

Kabar tersebut diperkuat oleh bukti-bukti foto dan video yang netizen tunjukan lewat media sosial.

Selama kabar tersebut menyebar, belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak.

Hingga tepat hari ini Mikha Tambayong mengunggah sebuah momen spesial bersama Chicco Jerikho melalui akun instagram miliknya.

Difotoin Dodot pt. II #sonydot

instagram.com/miktambayong

Foto tersebut diunggah Mikha lantaran sebagai bentuk ucapan ulang tahun kepada Chicco Jerikho yang telah berusia 33 tahun hari ini, Senin (3/7/2017).

Momen dalam foto tersebut ternyata diabadikan beberapa tahun yang lalu.

Dari foto itu tampak Mikha dan Chicco sedang duduk berlatar laut.

Dalam kolom caption, Mikha menulis "Appreciation post on a special day. Older, better, wiser, and closer to God. Happy birthday @chicco.jerikho :) #throwbackyearsago #ponidepan #rambutpendek"

"Sebuah penghargaan di hari spesial. Makin tua, makin baik, makin bijaksana, dan makin dekat dengan Tuhan. Selamat ulang tahun @chicco.jerikho :) #throwbackyearsago #ponidepan #rambutpendek,"