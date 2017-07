Liam Gallagher Segera Luncurkan Album Solo Perdana, Bulan Depan Konser di Jakarta

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG– Mantan vokalis band Oasis, Liam Gallagher, meluncurkan album solo perdananya yang bertajuk As Yo Were, pada 6 Oktober mendatang.

Dalam album ini, ada 12 lagu yang bisa Anda nikmati. Mulai dari "Wall Of Glass", "Greedy Soul", hingga "For What It’s Worth".

Setelah melalui proses penulisan lagu “Bold” dengan nuansa rock yang kental, kali ini “As You Were” direkam di dua lokasi berbeda.

Produser Greg Kurstin memainkan semua instrumen dalam empat lagu di album ini, yakni “Wall of Glass”, “Paper Crown”, “Come Back To Me”, dan “It Doesn’t Have To Be That Way”.

Sementara itu, Dan Grech-Marguerat menggarap sisa produksi album ini di Snap! Studios di London.

“I didn’t want to be reinventing anything or going off on a space jazz odyssey. It’s the Lennon ‘Cold Turkey’ vibe, The Stones, the classics. But done my way, now,” kata Liam seperti tertulis dalam rilis yang didapat Kompas.com, Senin (3/7/2017).

Salah satu aspek paling menonjol di album ini adalah semua lagu di dalamnya memiliki tujuan. Semua lagu terasa diarahkan untuk seseorang atau sesuatu.

Sebagai contoh, “Greedy Soul” seolah menyindir orang-orang yang tak tahu terima kasih.

Di sisi lain, sampul album ini menampilkan foto ikonik Liam yang dipotret oleh fotografer dan desainer mode Hedi Slimane.

As You Were sudah bisa di-pre order dan Anda pun bisa mendengarkan “Wall of Glass” terlebih dulu.