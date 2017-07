Anda Mungkin Belum Tahu, Ini Sejumlah Alasan Renang Dinobatkan Olahraga Terbaik untuk Tubuh

TRIBUNJABAR.CO.ID- Kalau ditanya apa olahraga favorit Anda? Pasti setiap orang punya jawaban yang berbeda-beda. Ada yang suka olahragapermainan, atletik, bela diri, atau mungkin olahraga ekstrem seperti panjat tebing. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya renang adalaholahraga terbaik bagi tubuh?

Seperti dimuat huffingtonpost.com pada Kamis (17/3/2016), renang dinobatkan sebagai olahraga terbaik untuk tubuh. Alasannya karenaolahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade ini memberikan banyak manfaat positif bagi manusia.

Pertama, media air menenangkan. Dari sejak lama air telah dikenal sebagai simbol pembaharuan dan pembersihan bagi manusia, ini pun telah banyak dijelaskan oleh banyak penelitian.

Bahkan studi menunjukkan berada di sekitar elemen air dapat memberikan efek kuat kepada otak.

Menurut ahli biologi kelautan Wallace J.Nichols’s , otak di kepala kita bereaksi terhadap air dengan sangat baik karena nenek moyang purba manusia berasal dari air dan berevolusi dengan berenang sebelum merangkak dan berjalan.

“Pada tahap awal perkembangan manusia, janin kita masih memiliki struktur celah insang dan air di sel kita hampir sama dengan yang ditemukan di laut “ ujar Nichols dalam buku Blue Mind: The Surprising Science That Shows How Being Near, In , On, Or Under Water Can Make You Happier, Healthier, More Connected, And Better At What You Do.

Hubungan biologis dengan air itulah, menurut Nichols, yang memicu respons segera di otak manusia dengan elemen air.

Kedua, minim cedera. Tidak seperti latihan jogging dan plyometric—salah satu jenis latihan yang menggunakan gerakan—gerakan eksplosif untuk mengembangkan kekuatan otot, berenang bisa menjadi latihan kardio yang dapat dikombinasikan dengan olahraga lain tanpa memberikan tekanan berlebihan ke tulang, sendi dan otot.

Itulah mengapa renang adalah olahraga terbaik bagi semua jenis usia dan tubuh manusia. Bahkan, olahraga ini bermanfaat pula bagi manula terutama untuk yang penderita arthritis--peradangan tulang sendi.

Tidak hanya itu, berenang adalah satu cara terbaik untuk membuat semua bagian tubuh tetap aktif bekerja sehingga baik untuk menjaga bentuk tubuh.