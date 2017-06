Laudya Cynthia Bella Pamer Habis Video Call dengan Pria Ini, Netter: Hati-hati Batal Kawin Lagi!

TRIBUNJABAR.CO.ID - Kabar kedekatan Laudya Cynthia Bella dengan seorang pria yang berasal dari Negeri Jiran semakin membuat penasaran netizen.

Lelaki yang dikabarkan sedang menjalin kasih dengan Bella tersebut bernama Engku Emran.

Dalam akun instagramnya, Bella sempat menyebutkan inisial nama 'E' melalui kolom caption.

"Im blessed and thank u Allah for everyday, everything, and E (emoticon hati)," tulis Bella dalam unggahannya.

Im blessed and thank u Allah for Every day,Everything,and E . . . #bismillahyaAllah #alhamdulillah #berkahramadhan #home

instagram.com/laudyacynthiabella

Bahkan, Bella juga beberapa kali sempat muncul di kolom komentar dari unggahan Engku Emran.

"Yaaaayy congrats abang E," tulis Bella juga dalam kolom komentar di unggahan Emran.

Kini, sepertinya Bella semakin menunjukkan kedekatannya dengan Engku Emran.

Hari ini, Jumat (30/6/2017) Bella mengunggah instagram story saat dirinya sedang video call bersama seorang pria.

Dari unggahannya tersebut, tampak seorang pria memakai kaos putih yang wajahnya ditutupi oleh sticker berbentuk buah semangka.

Pria tersebut juga berlatar menara kembar petronas yang berlokasi di Kuala Lumpur, Malaysia.