Niat Tampil Seksi, Nikita Mirzani Justru Dibilang Begini Oleh Netizen

Laporan Tribun Jabar, Amalia Qisthyana

TRIBUNJABAR.CO.ID - Selebriti yang satu ini selalu menjadi perbincangan publik lantaran hidupnya yang kontroversial.

Nikita Mirzani memulai kariernya di program reality show Take Me Out Indonesia.

Kini, Nikita sedang menjalin kasih dengan seorang pria bernama Paulo yang berasal dari Italia.

Jarak yang memisahkan antara Indonesia dan Italia membuat Nikita memilih berkorban waktu.

Sudah beberapa kali ia mengunjungi kekasihnya ke Italia.

Bahkan, saat ini pun Niki sedang berada di sana untuk berlibur sekaligus bertemu Paulo.

Niki membagikan kenangan ia saat berada di Italia melalui akun instagram miliknya, @nikitamirzanimawardi_17.

Dalam salah satu unggahan, Niki memamerkan penampilan barunya yang lebih seksi.