Makin Sibuk Berpolitik, Nurul Arifin: ''So What'? 50 Is The New Sexy"

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG – Memasuki usia kepala lima, aktris senior dan politikus Partai Golkar, Nurul Arifin, semakin menyibukkan dirinya di dunia politik.

Perempuan yang sering membintang film komedi bersama Warkop DKI ini akan berulang tahun ke 51 pada Juli nanti.

Baru-baru ini ia menyatakan kesiapannya untuk diusung Partai Golkar sebagai bakal calon wali Kota Bandung periode 2018-2023.

“Kalau saya sudah 50 tahun bukan berarti tua kan? Tetapi fifty is the new sexy, so what?” katanya seusai kunjungan ke open house di kediaman Popong Otje Djundjunan alias Ceu Popong di Jalan Cipaganti, Selasa (27/6/2017).

Sebagai bakal calon wali Kota Bandung, Nurul Arifin memiliki cita-cita untuk membangun kembali landmark yang menjadi pusat kebudayaan Sunda.

“Kebayangnya gini ya, Bandung cantik sudah, dikagumi sudah, dia menjadi tujuan wisata, inginnya juga ini sebagai pusat kebudayaan Jawa Barat itu, landmark-nya muncul,” ujarnya.

Nurul Arifin juga ingin mempopulerkan kembali beberapa titik yang pernah menjadi ikon Kota Bandung.

“Kita punya Tegalega, Karang Setra, itu kamanakeun nya (dikemanain ya) ? Dulu gua berenang waktu kecil ke situ. Centrum ke mana ? Jadi sentra-sentra seni itu dibangun,” kata Nurul Arifin. (*)