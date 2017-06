Cara Tetap Sehat Usai Lebaran, Hati-hati Konsumsi Makanan Berbumbu Kacang

TRIBUNJABAR.CO.ID - Pada hari lebaran, banyak orang cenderung menyajikan masakan bersantan, seperti ketupat dengan pasangannya opor ayam, rendang daging, gulai buncis.

Yuk, simak tips dibawah ini dari ahlinya, yaitu Ayu Bulan Febry K D, SKM, MM, Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, Malang.

Penulis buku-buku gizi dan kesehatan, membagikan tips agar tubuh kita tetap sehat meski setelah berpuasa selama satu bulan.

Makanan membuat timbangan berat badan kita melonjak naik dan kolesterol pun meningkat.

Sehingga ada baiknya mungkin di hari lebaran ke-2, Senin (26/6/2017) ini kita juga menyajikan masakan non santan yang rendah kalori dan lemak untuk menyeimbangkan asupan makanan kita.

Tips memilih jenis makanan rendah kalori dan lemak:

Pilihlah lauk hewani seperti ikan dan ayam tanpa kulit. Daging pun yang di pilih daging has dalam dan batasi konsumsinya 100 gram per hari (1 potong sedang per hari).

Konsumsi makanan-makanan seperti ini cenderung dapat menurunkan lemak dan kolesterol dalam tubuh dan sangat membantu mencegah lonjakan kenaikan berat badan.

Pilihlah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks adalah jenis karbohidrat baik yang susah dicerna di usus.

Jadi penyerapannya pelan dan tidak mudah bikin gula darah naik. Selain itu juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama dibanding karbohidrat sederhana.